يستضيف الأهلي (أهلي جدة) اليوم الجمعة خصمه أحد على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) ضمن مواجهات الجولة الخامسة من بطولة دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

وتقام المباراة بين صاحب الترتيب الثاني عشر برصيد 5 نقاط من انتصار وتعادلين، وصاحب المركز العاشر بنفس عدد النقاط في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام أحد اليوم في دوري يلو السعودي (بطريقة 4-5-1):

المدرب: يوسف عنبر.

حراسة المرمى: محمد الربيعي.

خط الدفاع: علي مجرشي، فهد الحمد، عبد الباسط هندي، ابراهيم الزبيدي.

خط الوسط: محمد المجحد، علي الأسمري، زياد الجهني، سلمان المؤشر، هيثم عسيري.

خط الهجوم: لويس غرابان.