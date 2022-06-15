يلتقي الأهلي اليوم الأربعاء مع ضيفه إيسترن كومباني في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز سيحتضنها ملعب دار السلام.

وتقام المباراة بين الثالث الترتيب العام برصيد 37 نقطة وصاحب المركز الثامن عشر والأخير برصيد 13 نقطة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق محمد الكواليني.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام إيسترن كومباني اليوم في الدوري المصري (بطريقة 4-4-2):

المدرب: سامي قمصان.

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، رامي ربيعة، محمد هاني، كريم فؤاد.

خط الوسط: أحمد عبد القادر، آليو ديانغ، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف.