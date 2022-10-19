يستهل الأهلي الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة مستضيفه الاسماعيلي اليوم الأربعاء على ستاد العرب في الجولة الأولى,

وتقام المباراة بين ثالث الترتيب العام الموسم المنصرم، وصاحب المركز الحادي عشر اليوم في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر قناة أون تايم سبورتس ON Time Sports 1 HD بتعليق محمد الكواليني.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الاسماعيلي اليوم في الدوري المصري الممتاز (بطريقة 4-3-3):

المدرب: مارسيل كولر.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وبرونو سافيو.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وشادي حسين.