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تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الجونة اليوم في الدوري المصري

منشور 24 تمّوز / يوليو 2022 - 10:48
فريق الأهلي (المصدر: كووورة)
فريق الأهلي (المصدر: كووورة)

تنتظر الأهلي مباراة في غاية الأهمية اليوم الأحد أمام ضيفه الجونة يحتضنها ملعب السلام ضمن منافسات المرحلة الـ 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة بين صاحب المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 23 مباراة، وصاحب المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة من 25 لقاء في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة ON Time Sports 2 HD بتعليق أيمن الكاشف.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الجونة اليوم في الدوري المصري (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ريكاردو سواريش.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.
خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشة".
خط الهجوم: صلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر.

كلمات دالة:الأهلي المصريالدوري المصريالجونة

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