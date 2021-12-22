تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الرجاء في كأس السوبر الإفريقي

يواجه الأهلي المصري تحدياً مهماً ومرتقباً حينما يلاقي غريمه الرجاء الرياضي المغربي اليوم الأربعاء في لقاء كأس السوبر الإفريقي الذي يحتضنه ملعب أحمد بن علي المونديالي في الريان بقطر.

وتقام المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الرجاء اليوم في كأس السوبر الإفريقي بطريقة (3-4-3):

المدرب: بيتسو موسيماني.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، بدر بانون.

خط الوسط: علي معلول، أليو ديانج، عمرو السولية، أكرم توفيق.

خط الهجوم: محمد مجدي قفشه، محمد شريف، بيرسي تاو.