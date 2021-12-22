يخوض الرجاء الرياضي المغربي مواجهة مرتقبة اليوم الأربعاء أمام غريمه الأهلي المصري على كأس السوبر الإفريقي ستجري على أرضية ملعب أحمد بن علي المونديالي في الريان بقطر.

وتقام المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة الرجاء المتوقعة أمام الأهلي اليوم في كأس السوبر الإفريقي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: لسعد الشابي.

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: عبد الإله مدكور، محمد الناهيري، جمال حركاس، مروان هدهودي.

خط الوسط: عمر العرجون، زكريا الوردي، عبد الإله الحفيظي.

خط الهجوم: محسن متولي، محمود بن حليب، حميد أحداد.