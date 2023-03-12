تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الرياض اليوم في دوري يلو السعودي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 25.

يلعب نادي الأهلي السعودي اليوم مواجهة مهمة أمام نادي الرياض على أرضية ملعب "استاد الأمير عبد الله الفيصل" في إطار منافسات الجولة 25 من دوري يلو السعودي (جولة يوم العلم).

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وسيلتقي متصدر دوري يلو أهلي جدة مع نظيره الرياض في تمام الساعة 8:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل هذه المواجهة عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية، على قناة السعودية الرياضية 1 بصوت المعلق سليمان الشريف.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الرياض اليوم في دوري يلو السعودي 2023

المدرب: بيتسو موسيماني

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: نايف كريري ، باستوس ، ريان حامد ، ابراهيم الزبيدي

خط الوسط: ميليسي ، هشام فايق ، زياد الجهني

خط الهجوم: مودو بارو ، حسن العلي ، هيثم عسيري