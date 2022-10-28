يلاقي الأهلي خصمه التاريخي الزمالك اليوم الجمعة في المواجهة التي ستقام على أرضية ملعب هزاع بن زايد بنادي العين في الإمارات على لقب كأس السوبر المصري.

وتقام المباراة بين الغريمين المصريين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر ON Time Sports 1 HD بتعليق مدحت شلبي وأيمن الكاشف، وAD SPORTS 2 HD بتعليق عصام عبده، وAD SPORTS 1 HD بتعليق فارس عوض.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الزمالك اليوم في كأس السوبر المصري (بطريقة 4-3-3):

المدرب: مارسيل كولر.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، برونو سافيو.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، شادي حسين، طاهر محمد طاهر.