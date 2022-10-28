  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الأهلي في كأس السوبر المصري

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الأهلي في كأس السوبر المصري

منشور 28 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 01:31
الزمالك يتحدى الأهلي اليوم (المصدر: أ ف ب)
الزمالك يتحدى الأهلي اليوم (المصدر: أ ف ب)

يلتقي الزمالك مع غريمه الأزلي الأهلي اليوم الجمعة في لقاء كأس السوبر المصري الذي سيجمعهما على أرضية ملعب هزاع بن زايد بنادي العين في الإمارات.

اقرأ ايضاًتشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الزمالك اليوم في كأس السوبر المصريتشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الزمالك اليوم في كأس السوبر المصري

وتقام المباراة بين الغريمين المصريين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر ON Time Sports 1 HD بتعليق مدحت شلبي وأيمن الكاشف، وAD SPORTS 2 HD بتعليق عصام عبده، وAD SPORTS 1 HD بتعليق فارس عوض.

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الأهلي اليوم في كأس السوبر المصري (بطريقة 4-5-1):

المدرب: جوسفالدو فيريرا.

حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.
خط الوسط: محمد أشرف "روقا"، زكريا الوردي، عمر جابر، إمام عاشور، أحمد مصطفى "زيزو".
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

كلمات دالة:الزمالكالأهلي المصريكأس السوبر المصريالإمارات

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...