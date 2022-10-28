تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الأهلي في كأس السوبر المصري

يلتقي الزمالك مع غريمه الأزلي الأهلي اليوم الجمعة في لقاء كأس السوبر المصري الذي سيجمعهما على أرضية ملعب هزاع بن زايد بنادي العين في الإمارات.

وتقام المباراة بين الغريمين المصريين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر ON Time Sports 1 HD بتعليق مدحت شلبي وأيمن الكاشف، وAD SPORTS 2 HD بتعليق عصام عبده، وAD SPORTS 1 HD بتعليق فارس عوض.

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الأهلي اليوم في كأس السوبر المصري (بطريقة 4-5-1):

المدرب: جوسفالدو فيريرا.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"، زكريا الوردي، عمر جابر، إمام عاشور، أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.