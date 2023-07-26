تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المصري البورسعيدي اليوم في الدوري المصري 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يسعى الأهلي المصري اليوم لخوض آخر مباراة في الدوري المصري هذا الموسم، وذلك من خلال ملاقاة المصري بورسعيدي على أرضية ملعب "استاد برج العرب" الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في إطار منافسات الجولة 30 المؤجلة.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المصري البورسعيدي اليوم في الدوري المصري

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المصري البورسعيدي اليوم في الدوري المصري نقلتها عدة مواقع ومصادر رياضية خلال الساعات الماضية، كما كشفت العديد من التقارير بعض التوقعات حولها.

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وبحسب آخر التحليلات والقراءات، فمن المتوقع أن يعتمد مدرب المارد الأحمر مارسيل كولر على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية: