يلتقي الأهلي مع خصمه بيراميدز اليوم الأحد على أرضية ملعب القاهرة الدولي في مباراة مرتقبة ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق بلال علام.

وسيلتقي الفائز منهما مع بيتروجيت في مواجهة الدور نصف النهائي.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام بيراميدز اليوم في ربع نهائي كأس مصر (بطريقة 4-3-3):

المدرب: سامي قمصان.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانغ، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: صلاح محسن، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.