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تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام بيراميدز اليوم في ربع نهائي كأس مصر

منشور 26 حزيران / يونيو 2022 - 10:34
الأهلي (المصدر: أ ف ب)
الأهلي (المصدر: أ ف ب)

يلتقي الأهلي مع خصمه بيراميدز اليوم الأحد على أرضية ملعب القاهرة الدولي في مباراة مرتقبة ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

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وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق بلال علام.

وسيلتقي الفائز منهما مع بيتروجيت في مواجهة الدور نصف النهائي.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام بيراميدز اليوم في ربع نهائي كأس مصر (بطريقة 4-3-3):

المدرب: سامي قمصان.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانغ، محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: صلاح محسن، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

كلمات دالة:الأهلي المصريبيراميدزكأس مصر

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