تشكيلة بيراميدز المتوقعة أمام الأهلي اليوم في كأس مصر

يخوض بيراميدز مباراة صعبة للغاية اليوم الأحد أمام خصمه الأهلي سيحتضنها ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق بلال علام.

وسيلتقي الفائز منهما مع بيتروجيت في مواجهة الدور نصف النهائي.

تشكيلة بيراميدز المتوقعة أمام الأهلي اليوم في ربع نهائي كأس مصر (بطريقة

المدرب: تاكيس جونياس.

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، علي جبر، أسامة جلال، حسين السيد.

خط الوسط: نبيل عماد، وليد الكرتي، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: إيريك تراوري، إسلام عيسى، رمضان صبحي.