يحل الأهلي ضيفاً على فريق مصر المقاصة متذيل الترتيب اليوم الأربعاء في لقاء سيجري على أرضية ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات المرحلة الـ 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المواجهة بين ثالث الترتيب العام برصيد 51 نقطة من 24 مباراة، وصاحب المركز الثامن عشر والأخير برصيد 15 نقطة من 26 لقاء في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق مؤمن حسن.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام مصر المقاصة اليوم في الدوري المصري الممتاز (بطريقة 3-4-3):

المدرب: ريكاردو سواريش.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم.

وسط الملعب: علي معلول وحمدي فتحي وآليو ديانغ وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة وحسام حسن وأحمد عبد القادر.