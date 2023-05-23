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تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد إنبي اليوم في الدوري المصري 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 23 أيّار / مايو 2023 - 01:19
تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد إنبي اليوم
تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد إنبي اليوم (المصدر: تويتر الأهلي المصري)

تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد إنبي اليوم في الدوري المصري 2023 نستعرضها من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم في الأسبوع 29.

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يخوض الأهلي اليوم مواجهة أمام إنبي على أرضية ملعب "استاد القاهرة الدولي" في إطار منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2023.

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المارد الأحمر يسعى هذا المساء تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر إلى تحقيق الفوز للوصول إلى النقطة 56 ولتأكيد الأحقية في صدارة الدوري المصري الموسم الحالي.

مباراة الأهلي ضد إنبي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وستبث عبر قنوات أون تايم الرياضية، وتحديدًا على قناة أون تايم سبورت 1 بصوت المعلق محمد الكواليني

تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد إنبي اليوم في الدوري المصري 2023

المدرب: مارسيل كولر
التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: علي لطفي
خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ، محمود متولي ، ياسر ابراهيم ، محمد أشرف
خط الوسط: عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، أليو ديانج
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ، محمد شريف ، أحمد عبد القادر

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