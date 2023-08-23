تشكيلة الأهلي المتوقعة لمواجهة الأخدود في الدوري السعودي 2023-24 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الأسبوع الثالث من دوري روشن.

تحتضن أرضية ملعب "استاد الأمير عبد الله الفيصل" مواجهة قوية تجمع بين الأهلي ونظيره الأخدود في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-24.

الراقي حتى الآن لم يتعثر وبالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بعد أول جولتين، ويطمح عشاق الفريق إلى مواصلة الأداء المميز من لاعبيه وخاصة مع أنباء عن عودة روبرتو فيرمينو للتدريبات واحتمالية مشاركته أساسيًا.

تشكيلة الأهلي المتوقعة لمواجهة الأخدود في الدوري السعودي 2023-24