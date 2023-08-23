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تشكيلة الأهلي المتوقعة لمواجهة الأخدود في الدوري السعودي 2023-24

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 23 آب / أغسطس 2023 - 08:04
تشكيلة الأهلي المتوقعة لمواجهة الأخدود في الدوري السعودي 2023-24
تشكيلة الأهلي المتوقعة لمواجهة الأخدود في الدوري السعودي 2023-24 (مصدر الصورة: فيسبوك النادي الأهلي السعودي)

تشكيلة الأهلي المتوقعة لمواجهة الأخدود في الدوري السعودي 2023-24 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الأسبوع الثالث من دوري روشن.

اقرأ ايضاًموعد مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلةموعد مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة

تحتضن أرضية ملعب "استاد الأمير عبد الله الفيصل" مواجهة قوية تجمع بين الأهلي ونظيره الأخدود في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-24.

الراقي حتى الآن لم يتعثر وبالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بعد أول جولتين، ويطمح عشاق الفريق إلى مواصلة الأداء المميز من لاعبيه وخاصة مع أنباء عن عودة روبرتو فيرمينو للتدريبات واحتمالية مشاركته أساسيًا.

تشكيلة الأهلي المتوقعة لمواجهة الأخدود في الدوري السعودي 2023-24 

  • حراسة المرمى: إدوارد ميندي

  • خط الدفاع: إزغان أليوسكي ، ميريح ديميرال ، روجير إيبانيز ، علي مجرشي

  • خط الوسط: زياد الجهني ، فرانك كيسي ، رياض بودبوز

  • خط الهجوم: ألان سانت ماكسيمين ، روبرتو فيرمينو ، رياض محرز

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