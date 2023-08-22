تعرف على موعد مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الثالثة من الدوري.

يحتضن ملعب "استاد الأمير عبد الله الفيصل" مواجهة قوية تجمع بين الأهلي ونظيره الأخدود في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2023-24.

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الراقي حتى الآن بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بعد أول جولتين، حيث تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الأولى على حساب الحزم بنتيجة 3-1 بعد إحراز روبرتو فيرمينو لأول هاترك له في الدوري، وواصل التألق في الجولة الثانية محققًا الفوز أيضًا على الخليج بنتيجة 3-1 بعد تقديم مستوى مميز من رياض محرز وألان سانت ماكسيمان وبقية نجوم الفريق.

أما الأخدود فلم يحظى ببداية موفقة هذا الموسم ويمتلك في رصيده نقطة واحدة من جولتين، حيث تعادل في المباراة الأولى أمام الشباب 1-1، وخسر في الجولة الثانية أمام الفتح بنتيجة 3-1.

متى موعد مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-24؟

تقام مباراة الأهلي ضد الأخدود في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين مساء يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر والأردن، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-24؟

شبكة قنوات شركة الرياضة السعودية "Saudi Sports Company" هي الناقل لمباريات الدوري السعودي للمحترفين 2023-24، ومن المقرر أن تنقل مواجهة الأهلي والأخدود على قناة SSC 1 HD بصوت المعلق رؤوف خليف في القناة الصوتية الأولى، وبصوت المعلق عبد الله الغامدي في القناة الصوتية الثانية.