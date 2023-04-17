تشكيلة الأهلي المتوقعة لمواجهة سموحة اليوم في الدوري المصري نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم في الأسبوع 26.

يخوض نادي الأهلي اليوم مواجهة قوية أمام سموحة السكندري على أرضية ملعب "استاد برج العرب" في إطار منافسات الجولة 26 من منافسة الدوري المصري الممتاز 2023.

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ومن المقرر أن تقام المواجهة في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:15 مساءً بتوقيت الإمارات، وستعرض عبر شبكة قنوات أون تايم الرياضية على قناة On Time Sports 1 بتعليق أيمن الكاشف.

تشكيلة الأهلي المتوقعة لمواجهة سموحة اليوم في الدوري المصري

المدرب: مارسيل كولر

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول ، محمود متولي ، ياسر ابراهيم ، خالد عبد الفتاح

خط الوسط: أليو ديانج ، أحمد القندوسي ، مروان عطية

خط الهجوم: محمد شريف ، بيرسي تاو ، محمد طاهر