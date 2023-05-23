تشكيلة الأهلي المحتملة لمواجهة القادسية اليوم في دوري يلو السعودي 2022-2023 نستعرضها من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يلعب الأهلي اليوم مواجهة قوية أمام القادسية على أرضية ملعب "استاد الأمير عبدالله الفيصل" في إطار منافسات الجولة 33 من مسابقة دوري يلو السعودي 2023.

اقرأ أيضًا: موعد مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

أهلي جدة أو الراقي كما يلقبه محبيه ومشجعيه في كل مكان، هو حاليًا متربع على صدارة دوري يلو برصيد 68 نقطة وضمن بالفعل صعوده إلى دروي روشن الموسم المقبل وسيعود إلى مكانه الطبيعي بين الكبار.

مباراة الأهلي ضد القادسية ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، وستبث عبر القنوات السعودية الرياضية، وتحديدًا على قناة السعودية الرياضية 1 بصوت المعلق فهد عريشي.

تشكيلة الأهلي المحتملة لمواجهة القادسية اليوم في دوري يلو السعودي

المدرب: بيتسو موسيماني

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: عبد الرحمن الصانبي

خط الدفاع: محمد المجحد ، ريان حامد ، باستوس ، ابراهيم الزبيدي

خط الوسط: هشام فايق ، ميليسي ، رياض بودبوز

خط الهجوم: مودو بارو ، حسن العلي ، هيثم عسيري