البوابة - تشكيلة الأهلي ضد أسوان اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 في الدوري المصري الممتاز نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة في دور الـ16.

يستعد الأهلي اليوم لخوض مواجهة مثيرة أمام نادي أسوان على أرضية ملعب "استاد أسوان" في إطار منافسات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز 2023.

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ويطمح عشاق المارد الأحمر أن يتمكن الفريق هذا المساء من تحقيق الفوز لتأكيد الأحقية في الصدارة وللابتعاد عن المنافسين المباشرين على المركز الأول في سلم الترتيب مثل نادي بيراميدز ونادي فيوتشر.

تشكيلة الأهلي ضد أسوان اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 في الدوري المصري

المدرب: مارسيل كولر

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ، ياسر ابراهيم ، محمود متولي ، محمد أشرف

خط الوسط: مروان عطيه ، أليو ديانج ، أحمد قندوسي

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ، محمود كهربا ، حسين الشحات