تنتظر منتخب الإمارات مواجهة صعبة اليوم الثلاثاء حين يحل ضيفاً على غريمه الإيراني على ملعب آزادي ضمن منافسات المجموعة الآسيوية الأولى المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويحتل الإماراتيون المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من 7 مباريات.

فيما يأتي الإيرانيون في صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة من نفس عدد المباريات.

وتقام المواجهة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sports Asia 1 بتعليق عامر عبد الله والقناة الرياضية السعودية SSC6 HD بتعليق مشاري القرني.

تشكيلة الإمارات المتوقعة أمام إيران اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 (بطريقة

المدرب: بيرت فان مارفيك.

حراسة المرمى: علي خصيف.

خط الدفاع: عبد العزيز حسين هيكل، محمد العطاس، وليد عباس، محمود خميس.

خط الوسط: علي حسن سالمين، عبد الله رمضان، خليل الحمادي ، طحنون الزعابي.

خط الهجوم: كايو كانيدو، علي صالح.