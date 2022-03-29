يخوض منتخب الإمارات مواجهة مصيرية أمام ضيفه الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء على ملعب آل مكتوم بنادي الوصل في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات المجموعة الآسيوية الثانية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتقام المباراة بين ثالث ترتيب المجموعة وصاحب الصدارة في تمام الساعة 16:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وسيعني تحقيق الأبيض للمركز الثالث خوضه مواجهة أخيرة أمام نظيره الأسترالي في الملحق لتحديد المتأهل الآسيوي بينهما للمونديال القطري.

ويمكن مشاهدة اللقاء عبر قناة شركة الرياضة السعودية SSC5 HD بتعليق راشد الدوسري.

تشكيلة الإمارات المتوقعة أمام كوريا الجنوبية اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 (بطريقة 4-4-2):

المدرب: رودولفو أروابارينا

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر محمد، خليفة الحمادي، وليد عباس، محمد برغش المنهالي.

خط الوسط: علي سالمين، ماجد حسن، عبد الله النقبي، محمود خميس.

خط الهجوم: علي مبخوت، كايو كانيدو.