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تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الشباب اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

منشور 13 آذار / مارس 2022 - 05:08
فريق الاتحاد (المصدر: كووورة)
فريق الاتحاد (المصدر: كووورة)

يحل الاتحاد ضيفاً ثقيلاً اليوم الأحد على مستضيفه الشباب في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) في قمة المرحلة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام وصاحب المركز الثاني في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة شركة الرياضة السعودية SSC1 HD بتعليق حماد العنزي.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الشباب اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (بطريقة 4-4-2):

المدرب: كوزمين كونترا.

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.
خط الدفاع: مدالله العليان، حمدان الشمراني، زياد الصحفي، مهند الشنقيطي.
خط الوسط: عبد العزيز البيشي، أندرية فيليبي، برونو هنريكي، فهد المولد.
خط الهجوم: هارون كمارا، رومارينيو.

كلمات دالة:الاتحاد السعوديالشباب السعوديدوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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