يستضيف الشباب غريمه الاتحاد اليوم الأحد على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) في قمة المرحلة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام المباراة بين ثاني الترتيب العام وصاحب الصدارة في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة شركة الرياضة السعودية SSC1 HD بتعليق حماد العنزي.

تشكيلة الشباب المتوقعة أمام الاتحاد اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (بطريقة 4-3-3):

المدرب: بريكليس شاموسكا.

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: فواز الصقور، إياغو دوس سانتوس، أحمد شراحيلي، عبد الله الشامخ.

خط الوسط: إيفر بانيغا، ألفريد ندياي، حسين القحطاني.

خط الهجوم: هتان باهبري، كارلوس جونيور، لوسيانو فييتو.