تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الطائي في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 30.

يستعد بطل الدوري نادي الاتحاد لخوض مواجهة أخيرة هذا الموسم أمام نادي الطائي على أرضية ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية – الجوهرة المشعة"، وذلك في إطار منافسات الجولة 30 الأخيرة في دوري روشن 2023 .

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وكان الدوري السعودي للمحترفين قد حسم منذ الجولة الماضية لصالح معقل النمور اتحاد جدة الذي حل في المركز الأول برصيد 69 نقطة متفوقًا على ملاحقه المباشر نادي النصر الذي جاء وصيفًا في المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الطائي في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي 2023

المدرب: نونو سانتو

التشكيلة: 4-5-1

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: أحمد بامسعود ، أحمد شراحيلي ، عمر هوساوي ، مد الله العليان

خط الوسط: عوض الناشري ، برونو هنريكي ، كورنادو ، رومارينيو ، كوستا

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله