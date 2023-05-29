تعرف على موعد مباراة إشبيلية وروما في نهائي الدوري الأوروبي 2023 والقنوات الناقلة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة من قبل عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.

تحتضن مدينة بودابست في هنغاريا مباراة نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023 والذي سيجمع بين نادي إشبيلية الإسباني ونظيره نادي روما الإيطالي على أرضية ملعب "بوشكاش أرينا".

النادي الأندلسي كان قد مر في أكثر من اختبار خلال المباريات التي خاضها في الدوري الأوروبي وأثبت مرة جديدة أنها البطولة المفضلة له بعد الفوز على أندية قوية مثل مانشستر يونايتد ويوفنتوس وغيرهم، وفي حالة الفوز على روما ستكون البطولة السابعة لإشبيلية.

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على الصعيد الآخر، فإن ذئاب روما تحت قيادة السبيشل ون جوزيه مورينيو خاضوا أيضًا اختبارات صعبة وتمكنوا من اجتيازها، حيث استطاع الفريق الإيطالي الفوز على ناديين إسبانيين قبل إشبيلية وهما ريال سوسيداد وريال بيتيس، وفي حال فاز بالنهائي سيكون لقب الدوري الأوروبي الأول له في التاريخ.

متى موعد مباراة إشبيلية وروما في نهائي الدوري الأوروبي 2023؟

تقام مباراة إشبيلية وروما في نهائي الدوري الأوروبي مساء الأربعاء الموافق 31 مايو 2023، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وروما في نهائي الدوري الأوروبي 2023؟

تنقل مباراة إشبيلية ضد روما عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium ، بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي الذي سيتولى مهمة الوصف والتعليق على أحداث ومجريات هذا اللقاء المنتظر.