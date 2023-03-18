تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الفتح اليوم في الدوري السعودي 22-23

البوابة - يحل الاتحاد ضيفاً اليوم السبت على الفتح في مباراة مهمة يشهدها ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية ضمن الجولة الـ 21 من بطولة دوري روشن السعودي.

يدخل اتحاد جدة اللقاء وهو يتربع على صدارة الترتيب العام برصيد 47 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن غريمه النصر ثاني الترتيب.

فيما يأتي الفتح في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

تقام المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة SSC1 HD بتعليق جعفر الصليح.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الفتح اليوم في دوري روشن السعودي

المدرب: نونو إيسبيرتو سانتو

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

خط الدفاع: أحمد بامسعود، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مد الله العليان.

خط الوسط: برونو هنريكي، عوض الناشري، عبد العزيز البيشي، إيغور كورنادو، هيلدر كوستا.

حط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.