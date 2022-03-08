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تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

منشور 08 آذار / مارس 2022 - 09:08
فريق الاتحاد (المصدر: كووورة)
فريق الاتحاد (المصدر: كووورة)

يحل الاتحاد (اتحاد جدة) ضيفاً ثقيلاً على غريمه الهلال اليوم الثلاثاء في مباراة القمة المؤجلة من المرحلة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان التي ستجمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز).

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وتقام المباراة بين صاحب الصدارة ورابع الترتيب العام في تمام 20:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة شركة الرياضة السعودية SSC1 HD.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الهلال اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (بطريقة 4-2-4):

المدرب: كوزمين كونترا.

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.
خط الدفاع: حمدان الشمراني، عبد الله الحافظ، زياد الصحفي، مدالله العليان.
خط الوسط: برونو هنريكي، أندريه فيليبي.
خط الهجوم: فهد المولد، إيغور كورنادو، عبد العزيز البيشي، رومارينيو.

كلمات دالة:الاتحاد السعودياتحاد جدةدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفينالهلال السعودي

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