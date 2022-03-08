يلتقي الهلال مع ضيفه وغريمه الاتحاد (اتحاد جدة) اليوم الثلاثاء في قمة مرتقبة ومؤجلة يحتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) من المرحلة الـ 12 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام المباراة بين رابع الترتيب العام وصاحب الصدارة في تمام 20:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة شركة الرياضة السعودية SSC1 HD.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الاتحاد اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (بطريقة 4-3-3-):

المدرب: رامون دياز.

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبد الحميد، ياسر الشهراني.

خط الوسط: ماتيوس بيريرا، أندريه كاريو، غوستافو كويار.

خط الهجوم: أوديون إيغالو، موسى ماريغا، سالم الدوسري.