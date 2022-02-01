تشكيلة البرازيل المتوقعة أمام باراغواي في تصفيات كأس العالم 2022

يستضيف منتخب البرازيل غريمه منتخب باراغواي في الساعات الأولى من يوم الأربعاء على ملعب مينيراو ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويحتل راقصو السامبا صدارة المجموعة برصيد 36 نقطة وقد حجزوا مقعداً في المونديال القطري إلى جانب المنتخب الأرجنتيني ثاني الترتيب العام.

فيما يأتي منتخب باراغواي في المركز التاسع برصيد 13 نقطة وبفارق 6 نقاط عن آخر المقاعد المؤهلة للبطولة.

تشكيلة البرازيل المتوقعة أمام باراغواي اليوم ضمن تصفيات كأس العالم 2022 (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: تيتي.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: داني ألفيش، ماركينيوس، غابرييل ماغالايس، أليكس ساندرو.

خط الوسط: فريد، كاسيميرو، أنتوني، فيليبي كوتينيو، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: غابرييل جيزوس.