تشكيلة البرازيل المتوقعة أمام تشيلي في تصفيات كأس العالم 2022

يستضيف منتخب البرازيل غريمه التشيلي في الساعات الأولى من يوم الجمعة على ملعب ماراكانا الشهير ضمن الجولة الـ 17 من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب والذي ضمن التأهل للمونديال مع صاحب المركز السادس في تمام الساعة 2:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خالد الحدي.

تشكيلة البرازيل المتوقعة أمام تشيلي اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تيتي.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو، تياغو سيلفا، ماركينيوس، أليكس تيليش.

خط الوسط: لوكاس باكيتا، كاسيميرو، فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، ريتشارليسون، نيمار دا سيلفا.