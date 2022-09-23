تشكيلة البرازيل المتوقعة لمواجهة غانا ودياً اليوم

يواجه منتخب البرازيل غريمه الغاني اليوم الجمعة في لقاء ودي قوي ومرتقب سيجري على ملعب لا أوسيان في لو هافر بفرنسا ضمن التحضريات لنهائيات كأس العالم قطر 2022 في نوفمبر القادم.

وتقام المباراة بين راقصي السامبا والنجوم السوداء اليوم في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعة مجرياتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة البرازيل المتوقعة أمام غانا اليوم ودياً (بطريقة 4-2-2-2):

المدرب: تيتي.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو، ماركينيوس، تياغو سيلفا، رينان لودي.

خط الوسط: كاسيميرو، فريد، فينيسيوس جونيور، رافينيا.

خط الهجوم: نيمار جونيور، ريتشارليسون.