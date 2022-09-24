تنتظر منتخب البرتغال مواجهة صعبة اليوم السبت حين يلاقي مستضيفه التشيكي على أرضية ملعب إيدين آرينا في براغ لحساب المجموعة A2 من بطولة دوري الأمم الأوروبية.
وجمع برازيليو أوروبا 7 نقاط من 4 مباريات احتلوا على إثرها المركز الثاني في المجموعة بفارق نقطتين عن منتخب إسبانيا المتصدر.
فيما يقبع التشيكيون في المركز الثالث بـ 4 نقاط من 4 لقاءات أيضاً.
وتقام المباراة الليلة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.
تشكيلة البرتغال المتوقعة أمام التشيك اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-3-3):
المدرب: فيرناندو سانتوس.
حراسة المرمى: روي باتريسيو.
خط الدفاع: ديوغو دالوت، روبن دياش، دانيلو بيريرا، نونو مينديش.
خط الوسط: بيرناردو سيلفا، روبن نيفيش، برونو فيرنانديش.
خط الهجوم: ديوغو جوتا، كريستيانو رونالدو، رافاييل لياو.
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