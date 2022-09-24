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تشكيلة البرتغال المتوقعة أمام التشيك اليوم في دوري الأمم الأوروبية

منشور 24 أيلول / سبتمبر 2022 - 10:14
البرتغال تواجه التشيك اليوم (المصدر: أ ف ب)
البرتغال تواجه التشيك اليوم (المصدر: أ ف ب)

تنتظر منتخب البرتغال مواجهة صعبة اليوم السبت حين يلاقي مستضيفه التشيكي على أرضية ملعب إيدين آرينا في براغ لحساب المجموعة A2 من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وجمع برازيليو أوروبا 7 نقاط من 4 مباريات احتلوا على إثرها المركز الثاني في المجموعة بفارق نقطتين عن منتخب إسبانيا المتصدر.

فيما يقبع التشيكيون في المركز الثالث بـ 4 نقاط من 4 لقاءات أيضاً.

وتقام المباراة الليلة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة البرتغال المتوقعة أمام التشيك اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: فيرناندو سانتوس.

حراسة المرمى: روي باتريسيو.
خط الدفاع: ديوغو دالوت، روبن دياش، دانيلو بيريرا، نونو مينديش.
خط الوسط: بيرناردو سيلفا، روبن نيفيش، برونو فيرنانديش.
خط الهجوم: ديوغو جوتا، كريستيانو رونالدو، رافاييل لياو.

كلمات دالة:منتخب البرتغالمنتخب التشيكدوري الأمم الأوروبية

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