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تشكيلة البرتغال المتوقعة أمام سويسرا اليوم في دوري الأمم

منشور 12 حزيران / يونيو 2022 - 11:26
البرتغال تسعى لتحقيق انتصار جديد (المصدر: أ ف ب)
البرتغال تسعى لتحقيق انتصار جديد (المصدر: أ ف ب)

يرتحل منتخب البرتغال لمواجهة مستضيفه السويسري اليوم الأحد على أرضية ملعب جنيف ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة A2 لدوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط من تعادل وانتصارين، وغريمه صاحب المركز الرابع والأخير بعد 4 خسائر في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة البرتغال المتوقعة أمام سويسرا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: فيرناندو سانتوس.

حراسة المرمى: روي باتريسيو.
خط الدفاع: جواو كانسيلو، دانيلو بيريرا، ديفيد كارمو، نونو مينديش.
خط الوسط: بيرناردو سيلفا، روبن نيفيش، برونو فيرنانديش.
خط الهجوم: ديوغو جوتا، أندريه سيلفا، رافاييل لياو.

كلمات دالة:منتخب البرتغالمنتخب سويسرادوري الأمم الأوروبية

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