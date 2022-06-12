يرتحل منتخب البرتغال لمواجهة مستضيفه السويسري اليوم الأحد على أرضية ملعب جنيف ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة A2 لدوري الأمم الأوروبية.
وتقام المباراة بين متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط من تعادل وانتصارين، وغريمه صاحب المركز الرابع والأخير بعد 4 خسائر في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.
تشكيلة البرتغال المتوقعة أمام سويسرا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-3-3):
المدرب: فيرناندو سانتوس.
حراسة المرمى: روي باتريسيو.
خط الدفاع: جواو كانسيلو، دانيلو بيريرا، ديفيد كارمو، نونو مينديش.
خط الوسط: بيرناردو سيلفا، روبن نيفيش، برونو فيرنانديش.
خط الهجوم: ديوغو جوتا، أندريه سيلفا، رافاييل لياو.
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