يواجه منتخب البرتغال ضيفه المقدوني الشمالي اليوم الثلاثاء على ملعب دو دراغاو في الملحق الأوروبي لحجز مقعد في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتقام المباراة بين برازيليي أوروبا ومفاجأة التصفيات في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة البرتغال المتوقعة أمام مقدونيا الشمالية اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: فيرناندو سانتوس.

حراسة المرمى: ديوغو كوستا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، بيبي، جوزيه فونتي، رافاييل غيريرو.

خط الوسط: بيرناردو سيلفا، دانيلو بيريرا، برونو فيرنانديش.

خط الهجوم: أوتافيو، كريستيانو رونالدو، ديوغو جوتا.