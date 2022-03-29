يلتقي منتخب الجزائر مع ضيفه الكاميروني اليوم الثلاثاء على ملعب مصطفى تشاكر ضمن إياب التصفيات الإفريقية النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بفوز الخضر بهدفٍ دون رد.

وتقام مباراة الإياب في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر Algerian TV بتعليق علي جعفر، وقناة شركة الرياضة السعودية SSC5 HD بتعليق سمير المعيرفي.

تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام الكاميرون اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جمال بلماضي.

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: حسين بن عيادة، عيسى ماندي، جمال بلعمري، يوسف عطال.

خط الوسط: سفيان بن دبكة، راميز زروقي، اسماعيل بن ناصر.

خط الهجوم: رياض محرز، يوسف بلايلي، إسلام سليماني،