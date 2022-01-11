يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره السييراليوني على ملعب غابوما اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتقام المباراة المرتقبة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام سيراليون اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2021 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جمال بلماضي.

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: يوسف عطال، عيسى ماندي، عبد القادر بدران، رامي بن سبعيني.

خط الوسط: رامز زروقي، آدم زرقان، اسماعيل بن ناصر.

خط الهجوم: ياسين براهيمي، إسلام سليماني، رياض محرز.