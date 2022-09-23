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تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام غينيا اليوم لمباراتهما الودية

منشور 23 أيلول / سبتمبر 2022 - 10:45
الجزائر تواجه غينيا اليوم (المصدر: أ ف ب)
الجزائر تواجه غينيا اليوم (المصدر: أ ف ب)

تنتظر منتخب الجزائر مواجهة ودية مهمة أمام ضيفه الغيني يحتضنها ملعب وهران الأولمبي ضمن الاستعدادات لنهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتقام المباراة بين الخضر وضيوفهم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر TV 6 Algerie HD بتعليق بلال بيناري.

ويلتقي فريق المدرب جمال بلماضي منتخب نيجيريا في السابع والعشرين من الشهر الجاري ودياً أيضاً.

تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام غينيا اليوم ودياً (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جمال بلماضي.

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.
خط الدفاع: حكيم زدادكة، عيسى ماندي، عبد القادر بدران، أحمد توبة.
خط الوسط: نبيل بن طالب، سفيان بن دبكة، آدم زرقان.
خط الهجوم: رياض محرز، أندي ديلور، يوسف بلايلي.

كلمات دالة:منتخب الجزائرمنتخب غينياكأس العالم 2022

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