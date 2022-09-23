تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام غينيا اليوم لمباراتهما الودية

تنتظر منتخب الجزائر مواجهة ودية مهمة أمام ضيفه الغيني يحتضنها ملعب وهران الأولمبي ضمن الاستعدادات لنهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتقام المباراة بين الخضر وضيوفهم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر TV 6 Algerie HD بتعليق بلال بيناري.

ويلتقي فريق المدرب جمال بلماضي منتخب نيجيريا في السابع والعشرين من الشهر الجاري ودياً أيضاً.

تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام غينيا اليوم ودياً (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جمال بلماضي.

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خط الدفاع: حكيم زدادكة، عيسى ماندي، عبد القادر بدران، أحمد توبة.

خط الوسط: نبيل بن طالب، سفيان بن دبكة، آدم زرقان.

خط الهجوم: رياض محرز، أندي ديلور، يوسف بلايلي.