تشكيلة الجزائر المتوقعة لمواجهة إيران ودياً اليوم

يخوض منتخب الجزائر مباراة ودية جديدة اليوم الأحد حين يلاقي خصمه الإيراني ضمن معسكره التدريبي الحالي على ملعب سحيم بن حمد التابع لنادي قطر القطري.

وتقام المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، ومن المتوقع أن يزج المدرب جمال بلماضي بتشكيلة رديفة فيها.

تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام إيران اليوم في مباراتهما الودية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جمال بلماضي.

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.

خط الدفاع: حكيم زدادكة، أمين توقاي، أحمد توبة، يانيس حماش.

خط الوسط: آدم زرقان، هشام بوداوي، عبد القهار قادري.

خط الهجوم: رشيد غزال، محمد الأمين عمورة، بلال براهيمي.