تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام إنبي اليوم في الدوري المصري 22-23

البوابة - يستضيف الزمالك خصمه إنبي اليوم الأحد على أرضية ملعب القاهرة الدولي في لقاء مؤجل من الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل أصحاب الضيافة اللقاء وهم يحتلون المركز الخامس على سلم الترتيب العام برصيد 33 نقطة، فيما يأتي إنبي في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.

تقام المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة، ويمكن مشاهدتها عبر قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق حاتم بطيشة.

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام إنبي اليوم في الدوري المصري

المدرب: جوسفالدو فيريرا

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف (روقا)، سيف جعفر، نبيل عماد (دونغا).

خط الهجوم: أحمد مصطفى (زيزو)، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري.