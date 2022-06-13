يلتقي الزمالك مع خصمه الداخلية اليوم الاثنين في مواجهة مرتقبة ستجري على أرضية ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق كلٍ من بلال علام وهشام معمر.

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الداخلية اليوم في كأس مصر (بطريقة 3-6-1):

المدرب: جوسفالدو فيريرا.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، عبد الله جمعة، محمد طارق، سيف جعفر، أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد.