تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الهلال في كأس السوبر السعودي المصري

يخوض الزمالك المصري مواجهة مرتقبة اليوم الجمعة أمام نظيره الهلال السعودي يحتضنها ملعب لوسيل في قطر على لقب كأس السوبر السعودي المصري.

وتقام المباراة بين فريق القلعة البيضاء والزعيم اليوم في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدة اللقاء على قنوات beIN Sports HD و beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس، وON Time Sports بتعليق مؤمن حسن، وAttessia TV بتعليق حسن الزغدودي، وArryadia SD/HD بتعليق هشام فرج، وKSA Sports 1 HD بتعليق أحمد النفيسة، وAlkass One HD بتعليق خليل البلوشي، وAlkass Two HD بتعليق أحمد الطيب.

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الهلال اليوم في كأس السوبر السعودي المصري (بطريقة 4-5-1):

المدرب: جوسفالدو فيريرا.

حارس المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، محمد عبد الغني، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، سيد نيمار.

خط الهجوم: سيف الجزيري.