تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الزمالك في كأس السوبر السعودي المصري

يواجه الهلال السعودي غريمه الزمالك المصري اليوم الجمعة على أرضية ملعب لوسيل في قطر على كأس السوبر السعودي المصري.

وتقام المباراة بين الزعيم وفريق القلعة البيضاء اليوم في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدة اللقاء على قنوات beIN Sports HD و beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس، وON Time Sports بتعليق مؤمن حسن، وAttessia TV بتعليق حسن الزغدودي، وArryadia SD/HD بتعليق هشام فرج، وKSA Sports 1 HD بتعليق أحمد النفيسة، وAlkass One HD بتعليق خليل البلوشي، وAlkass Two HD بتعليق أحمد الطيب.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الزمالك اليوم في كأس السوبر السعودي المصري (بطريقة: 4-5-1):

المدرب: رامون دياز.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي آل بليهي، محمد جحفلي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: غوستافو كويار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، أنديه كاريو، موسى ماريغا.

خط الهجوم: أوديون إيغالو.