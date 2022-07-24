يستضيف الزمالك خصمه سموحة اليوم الأحد في مباراة مرتقبة ستقام على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات المرحلة الـ 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام برصيد 57 نقطة من 25 لقاء، وصاحب المركز الخامس برصيد 39 نقطة من 25 مواجهة، ويمكن مشاهدتها على قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق بلال علام.

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام سموحة اليوم في الدوري المصري (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسفالدو فيريرا.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد عبد الغني، محمد أشرف روقا، يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، سيد عبد الله "نيمار"، سيف الدين الجزيري.