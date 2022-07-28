يواجه الزمالك غريمه فيوتشر اليوم الخميس في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب السلام ضمن المرحلة الـ 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام برصيد 60 نقطة من 26 لقاء، وصاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة من نفس عدد المباريات في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام فيوتشر اليوم في الدوري المصري الممتاز (بطريقة 4-5-1):

المدرب: جيسوالدو فيريرا.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد عبد الغني، إمام عاشور، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أحمد سيد زيزو، سيد عبد الله نيمار.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.