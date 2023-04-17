تشكيلة الزمالك المتوقعة ضد المقاولون العرب اليوم في الدوري المصري 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم في الأسبوع 26.

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يستعد نادي الزمالك اليوم لخوض مواجهة أمام المقاولون العرب على أرضية ملعب "استاد القاهرة الدولي" في إطار منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:15 مساءً بتوقيت الإمارات، وستعرض المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم الرياضية على قناة On Time Sports 2 بتعليق حاتم بطيشة.

تشكيلة الزمالك المتوقعة ضد المقاولون العرب اليوم في الدوري المصري

المدرب: جوسفالدو فيريرا

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي ، محمود الونش ، حسام عبد المجيد ، أحمد فتوح

خط الوسط: محمد عبد الغني ، نبيل عماد دونجا ، ابراهيما نداي

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو ، ناصر منسي ، مصطفى شلبي