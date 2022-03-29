يلتقي منتخب السعودية اليوم الثلاثاء مع ضيفه الأسترالي في مواجهة ستجري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) ضمن منافسات المجموعة الآسيوية الثانية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقام المباراة بين ثاني المجموعة وصاحب المركز الثالث في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة شركة الرياضة SSC7 HD بتعليق عيسى الحربين.

تشكيلة السعودية المتوقعة أمام أستراليا اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 (بطريقة 4-5-1):

المدرب: هيرفي رينارد.

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، عبد الله مادو، حسان تمبكتي، محمد البريك.

خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، هتان باهبري، فهد المولد.

خط الهجوم: صالح الشهري.