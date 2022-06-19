تشكيلة السعودية المتوقعة أمام أوزبكستان في نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة

يلتقي منتخب السعودية مع خصمه الأوزبكي اليوم الأحد على لقب بطولة كأس آسيا لتحت 23 عاماً والتي ستقام على ملعب ميلي ستاديوم في طشقند بأوزبكستان.

وتقام المباراة بين طرفي النهائي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على Dubai Sports Asia 1 HD بتعليق عبد الله السعدي، وAbu Dhabi Sports Asia 1 بتعليق أحمد الحامد، وAlkass Five HD بتعليق سمير اليعقوبي، وbeIN Sports AFC HD بتعليق عصام الشوالي، وSSC7 HD بتعليق عبد الله الحربي.

تشكيلة السعودية المتوقعة أمام أوزبكستان اليوم في نهائي كأس آسيا لتحت 23 عاماً (بطريقة 4-4-2):

المدرب: سعد الشهري.

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، خليفة الدوسري، حمد اليامي.

خط الوسط: إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، عوض الناشري، حسين العيسى.

خط الهجوم: فراس البريكان، أيمن يحيي.