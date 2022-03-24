يحل منتخب السعودية ضيفاً على نظيره الصيني اليوم الخميس في مواجهة مهمة يشهدها ملعب الشارقة بالإمارات ضمن منافسات المجموعة الآسيوية الثانية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتقام المباراة بين متصدر المجموعة وصاحب المركز الخامس في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة شركة الرياضة SSC7 HD، إضافة لشبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports AFC HD بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة السعودية المتوقعة أمام الصين اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 (بطريقة 4-5-1):

المدرب: هيرفي رينارد.

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: عبد الإله العمري، زياد الصحفي، سعود عبد الحميد، ياسر الشهراني.

خط الوسط: علي الحسن، سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري، فهد المولد.

خط الهجوم: صالح الشهري.