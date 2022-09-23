تشكيلة السعودية المتوقعة لمواجهة الإكوادور ودياً اليوم

يخوض منتخب السعودية مباراة ودية مرتقبة أمام نظيره الإكوادوري يحتضنها ملعب نويفا لا كوندومينا في مورسيا بإسبانيا ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر قناتي SSC1 SD و SSC1 HD بتعليق حماد العنزي.

وكان الأخضر قد خسر مواجهتيه الوديتين السابقتين أمام نظيريه الفنزويلي والكولومبي بنفس النتيجة 0-1.

تشكيلة السعودية المتوقعة أمام الإكوادور اليوم ودياً (بطريقة 4-5-1):

المدرب: هيرفي رينارد.

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، عبد الإله العمري، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: ناصر الدوسري، رياض شراحيلي، سالم الدوسري، سامي النجعي، هتان باهبري.

خط الهجوم: فراس البريكان.