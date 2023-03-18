تشكيلة الشباب المتوقعة أمام الرائد اليوم في دوري روشن السعودي 22-23

البوابة - يخوض الشباب مباراة مهمة اليوم السبت يواجه فيها مستضيفه الرائد على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن الجولة الـ 21 من بطولة دوري روشن السعودي.

يدخل الضيوف اللقاء وهم يحتلون المركز الثالث برصيد 43 نقطة، فيما يأتي الرائد في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعة مجرياتها عبر قناة SSC EXTRA 2 HD بتعليق عبد الله الغامدي.

تشكيلة الشباب المتوقعة أمام الرائد اليوم في دوري روشن السعودي

المدرب: فيسنتي مورينو

حراسة المرمى: كيم سيونغ غيوو

خط الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، إياغو دوس سانتوس، فواز الصقور

خط الوسط: غريغورز كريتشوفياك، حسين القحطاني، إيفر بانيغا، كريستيان غوانكا، آرون سالم بوبندزا

خط الهجوم: سانتي مينا